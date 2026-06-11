Fiat, il CEO Olivier Francois riceve il prestigioso Editors’ Award agli Autocar Awards 2026

TORINO (ITALPRESS) – Olivier Francois, CEO di FIAT, ha ricevuto l’Editors’ Award 2026 agli Autocar Awards di quest’anno.

Francois, che ricopre anche il ruolo di Global Chief Marketing Officer per Stellantis, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per il suo contributo personale al successo del marchio FIAT. Sotto la sua guida, FIAT ha rafforzato la sua posizione di azienda globale ed è tornata a crescere in Europa, supportata da una solida gamma di prodotti che include la pluripremiata Grande Panda, lanciata di recente.

Olivier Francois ha commentato: “Sono davvero onorato di ricevere questo premio dalla redazione di Autocar, soprattutto da voci che stimo profondamente e che comprendono il potere sia del prodotto che del marchio. Avendo guidato il percorso di FIAT dal 2011, questo riconoscimento ha un significato particolare, poiché ho avuto il privilegio di contribuire a plasmare la trasformazione di un marchio in cui credo profondamente. Ma questo riconoscimento appartiene anche ai team di FIAT che hanno abbracciato una visione chiara: rendere il marchio più globale, più rilevante e di nuovo più vicino alle persone. Insieme, abbiamo riportato FIAT al suo antico splendore e costruito quella che credo sia la nostra gamma più forte degli ultimi decenni, e questo è solo l’inizio, perché in FIAT la nostra ambizione è sempre stata semplice: creare una mobilità gioiosa e accessibile a tutti.”

Mark Tisshaw, direttore di Autocar, ha commentato: “Siamo lieti di conferire a Olivier Francois il premio Autocar Editors’ Award 2026. Ha guidato FIAT fuori da un periodo difficile e l’ha riportata al suo spirito gioioso migliore, esemplificato dalla Grande Panda. Sotto la sua guida, FIAT è diventata un’azienda veramente globale e rilevante per la nostra epoca, con modelli culturalmente significativi. Soprattutto, ha raggiunto questo risultato con un grande senso dell’umorismo e una capacità comunicativa straordinaria. Il suo equilibrio tra la leadership di Fiat e il ruolo di responsabile marketing globale per Stellantis è altrettanto notevole e merita un riconoscimento.”

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).