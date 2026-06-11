La dj e producer Georgia Mos torna a far ballare con “Pasaporte”

Milano, 11 giu. (askanews) – L’energia contagiosa e la carica esplosiva di Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica tra le migliori dj al mondo, torna a farci ballare con “Pasaporte”, il nuovo singolo in collaborazione con Kanu già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, pronto ad accendere il dancefloor di quest’estate alle porte. L’artista si prepara anche alla partenza del “Georgia Mos summer tour” nuovo tour estivo che la vedrà protagonista nei principali club e festival d’Italia e d’Europa.

La dj dal carattere cosmopolita e globale che ha saputo conquistare le folle dei palchi più prestigiosi al Mondo grazie allo straordinario carisma delle sue performance si prepara così a far scatenare il pubblico per un’estate in costante levare e dal sapore indimenticabile.

“Sono davvero contenta di tornare in musica con questa nuova produzione – dichiara Georgia Mos – “Pasaporte” racconta una realtà che conosco molto da vicino: quella di chi vive costantemente in viaggio. Tra aeroporti, valigie sempre pronte e passaporti consumati da timbri e partenze, il brano è una fotografia perfettamente autentica della vita di chi attraversa il mondo inseguendo esperienze, musica e nuove ispirazioni. Un brano che rispecchia tutta la mia grinta, positività, e personalità in vortice di energia ed emozioni allo stato puro che fuoriescono soltanto con le good vibes della musica. “Pasaporte” è anche Una dedica a tutti coloro che hanno sempre una valigia pronta e un passaporto in mano.

“Pasaporte” è una traccia Afro House dal forte carattere internazionale, impreziosita dalla voce della stessa Georgia Mos, che interpreta il brano interamente in spagnolo. Le sue sonorità evocano scenari estivi e destinazioni iconiche come Mykonos, Ibiza e Miami, trasformando il viaggio in uno stato mentale prima ancora che in una destinazione. Il risultato è una produzione coinvolgente e solare, pensata per accompagnare chi è sempre in movimento e considera il mondo la propria casa.

Con “Pasaporte”, Georgia Mos e Kanu firmano così una traccia che unisce groove Afro House, influenze internazionali e un messaggio universale: vivere senza confini, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla voglia di scoprire cosa c’è oltre la prossima partenza.