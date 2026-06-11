Padel, Fip Silver Palermo: azzurri Cassetta e Di Giovanni agli ottavi

Roma, 11 giu. (askanews) – Gli applausi per gli azzurri della Nazionale, ma anche l’entusiasmo e il tifo per il debutto della NextGen siciliana. Si chiudono al Country Time Club di Palermo – si legge in una nota – i sedicesimi di finale del Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo della Federazione Internazionale Padel.

In primo piano Marco Cassetta e Lorenzo Di Giovanni, colonne dell’Italpadel maschile. Attesissimo Cassetta, già a 14 titoli internazionali nel suo palmarès, che con lo spagnolo Pedro Melendez ha battuto 6-4 6-1 l’argentino Ignacio Corbo e il polacco Michal Bartusek. Bene anche Di Giovanni insieme Federico Galli: dopo un primo set chiuso agevolmente sul 6-1 sugli olandesi Du Pree-Hazerboek, “Digio” e Gallo hanno dovuto contenere il ritorno degli avversari con un secondo set in bilico fino all’ultimo e chiuso al tie break. Vittoria senza discussioni anche per i numeri uno del tabellone Antonio “Pincho” Fernandez e Adrian Marques, che hanno lasciato solo tre game (6-1 6-2) a Laurino-Sperati.

Tra le partite più spettacolari di giornata quella di uno dei più promettenti prospetti azzurri: Giuseppe Fino, 19 anni, ha battuto insieme al compagno Juan Manuel Lasgoity la coppia francese formata da Thomas Basso e Julien Biron. Sono serviti tre set (6-7 6-3 7-5) per completare una rimonta da urlo a pochi giorni dalla vittoria di Fino del FIP Bronze di Amburgo, il suo primo titolo internazionale.

Venerdì scatta l’ora del tabellone femminile, con le prime sei partite sui campi del Country a partire dalle 15.30. In prima fila Clarissa Aima – vincitrice della prima edizione di Mediolanum Padel Cup, nel 2024 – insieme a Caterina Baldi, una delle coppie italiane più in forma del momento con tre titoli internazionali conquistati da metà aprile a oggi. Di fronte la belga Noemi Sermant e Giuditta Beltrami. In campo anche le fortissime coppie spagnole Alba Perez-Alba Gallardo e Lucia Peralta-Rebeca Lopez. Occhi puntati sulla giovane Luna Di Battista, altra siciliana d’adozione, in campo con Nura Padilla contro Francesca Pezzillo e Ilenia Monti.