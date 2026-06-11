Padel, Fip Silver Palermo: da giovedì il via al main draw

Roma, 10 giu. (askanews) – Dopo la fase di qualificazione, prende il via giovedì al Country Time Club di Palermo il main draw del Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo della Federazione Internazionale Padel. L’evento, giunto alla terza edizione, rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento del circuito internazionale FIP e mette in palio punti preziosi per il ranking mondiale.

Ancora una volta – si legge in una nota – Palermo si conferma crocevia del padel azzurro. Tra i protagonisti più attesi ci sono gli azzurri Marco Cassetta e Lorenzo Di Giovanni, medaglia di bronzo l’Italia agli ultimi Europei. Cassetta farà il suo esordio in coppia con lo spagnolo Pedro Melendez nell’ultimo incontro di giornata sul Campo Centrale contro una coppia proveniente dalle qualificazioni. Esordio in serata anche per Di Giovanni, che insieme a Federico Galli affronterà gli olandesi Du Pree e Hazebroek.

Accanto ai big, spazio anche alla nuova generazione del padel italiano. Riflettori puntati sull’agrigentino Matteo Platania, in campo con Matteo Sargolini contro una coppia proveniente dalle qualificazioni, e su Giuseppe Fino, che farà il suo debutto al fianco di Juan Manuel Lasgoity contro i francesi Basso-Biron. In gara anche Noa Bonnefoy e Michele Brambilla, due dei giovani più promettenti del panorama nazionale, che hanno debuttato la scorsa settimana all’Italy Major Premier Padel di Roma.

Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani siciliani Stefano Indomenico e Gabriele Laurino, entrambi appena convocati per gli Europei juniores, e al settore femminile, rappresentato da atlete già inserite nel percorso delle nazionali giovanili come Aurora Buscaino, Giulia Di Battista. Sarà la palermitana Emanuela Dolce ad aprire il programma del tabellone principale in coppia con Martina Mantova contro le spagnole Del Rio-Martinez.