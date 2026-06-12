Borsa, debutto record di SpaceX apre la strada a OpenAI e Anthropic

Milano, 12 giu. (askanews) – Il debutto record di SpaceX al Nasdaq apre la strada alla prossima ondata di mega-Ipo dell’intelligenza artificiale. Dopo il gruppo spaziale di Elon Musk, capace di raccogliere 75 miliardi di dollari e superare i 2.000 miliardi di capitalizzazione nelle prime contrattazioni, Wall Street guarda già alle possibili quotazioni di OpenAI e Anthropic, in una partita che potrebbe portare sui mercati pubblici quasi 4.000 miliardi di dollari di nuovo valore.

SpaceX è stato il primo grande test. Il gruppo ha chiuso il debutto in rialzo del 19,2%, per una valutazione di circa 2.100 miliardi di dollari, confermando l’appetito degli investitori per società private cresciute fuori dai listini con valutazioni da mega-cap. Il balzo del titolo ha fatto di Elon Musk il primo trillionaire della storia e rafforza l’idea che il mercato sia pronto ad assorbire nuove quotazioni di dimensioni eccezionali, soprattutto nei settori legati a spazio, infrastrutture digitali e intelligenza artificiale.

Il dossier più avanzato è quello di Anthropic. La società che sviluppa Claude ha presentato in via riservata la documentazione per una Ipo negli Stati Uniti, accelerando la sfida con OpenAI e fissando un possibile nuovo benchmark di valutazione per il settore. Nell’ultimo round Anthropic è stata valutata quasi 1.000 miliardi di dollari post-money, dopo una precedente valutazione di 380 miliardi.

Anche OpenAI è entrata nella corsa alla quotazione, pur senza indicare tempi ufficiali. Il gruppo guidato da Sam Altman resta al centro della rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa, ma dovrà presentarsi al mercato con un modello di business ancora in forte evoluzione, costi infrastrutturali elevati e un fabbisogno crescente di capitale per potenza di calcolo, data center e sviluppo dei modelli.

Per Wall Street sarebbe una delle maggiori prove di assorbimento di capitale dell’ultimo decennio. Dopo anni dominati dai Magnifici Sette, le nuove Ipo potrebbero creare un secondo blocco di mega-cap tech, attirando capitali da fondi, retail e investitori globali. Già alla vigilia del debutto di SpaceX alcuni operatori avevano ridotto l’esposizione ai big tech tradizionali per liberare spazio nei portafogli.

Resta il nodo delle valutazioni. SpaceX, OpenAI e Anthropic sono società simbolo di mercati potenzialmente enormi, ma anche di investimenti colossali e ritorni ancora difficili da misurare. Il successo di SpaceX può riaprire la finestra delle Ipo, ma al tempo stesso alza l’asticella per le altre quotazioni.

Alla finestra c’è anche l’italiana Bending Spoons, che punta al Nasdaq con una possibile valutazione intorno ai 20 miliardi di dollari, circa il doppio dell’ultimo round privato. Un’eventuale quotazione avrebbe un significato rilevante anche per il capitalismo italiano: valorizzerebbe le quote dei quattro fondatori, tra cui l’amministratore delegato Luca Ferrari, e degli investitori italiani ancora presenti nel capitale, a partire da Tamburi Investment Partners.

Per Anthropic, muoversi per prima può rappresentare un vantaggio competitivo: la quotazione consentirebbe di raccogliere capitali e rafforzare il posizionamento nella corsa all’IA, in un settore in cui i costi dei modelli e dell’infrastruttura crescono rapidamente. Per OpenAI, invece, la Borsa sarebbe il passaggio naturale per sostenere una scala industriale ormai paragonabile a quella dei maggiori gruppi tecnologici globali.

La finestra resta però delicata. Il debutto di SpaceX ha mostrato che Wall Street può ancora assorbire collocamenti record, ma anche che la concorrenza per i capitali sarà forte. Se le valutazioni di OpenAI e Anthropic saranno confermate, le Ipo dell’intelligenza artificiale diventeranno il vero stress test della prossima fase del rally tecnologico americano.