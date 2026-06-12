Gli occhi innocenti della guerra, la memoria dei bambini del 1940-45

Milano, 12 giu. (askanews) – La guerra raccontata dai generali, dai politici, dai partigiani o dai soldati occupa scaffali interi di biblioteche. Molto più raro è trovarla narrata da chi, durante quel conflitto, era semplicemente un bambino. È da questa prospettiva originale e preziosa che prende forma “Gli occhi innocenti della guerra” di Lucia Piazza, pubblicato da Robin Edizioni nella collana Robin&Sons.

Il volume raccoglie testimonianze, ricordi e frammenti di vita quotidiana di donne e uomini che hanno attraversato da bambini gli anni tra il 1940 e il 1945. Un patrimonio di memoria che rischia oggi di scomparire insieme all’ultima generazione che ha vissuto direttamente la Seconda guerra mondiale.

L’autrice parte da un dato drammatico: migliaia di bambini italiani morirono, furono deportati o subirono violenze durante il conflitto. Ma accanto alla grande storia e alle sue tragedie esiste un universo meno raccontato, quello dei milioni di bambini che continuarono a crescere tra bombardamenti, fame e privazioni, trasformando l’emergenza in normalità.

Il pregio maggiore del libro è proprio questo cambio di prospettiva. Le sirene antiaeree, gli allarmi, i rifugi in cantina, i soldati tedeschi nelle strade, i rastrellamenti e le distruzioni non emergono soltanto come eventi storici, ma come elementi di una quotidianità che l’infanzia riesce a filtrare in modo sorprendente. La paura convive con il gioco, il pericolo con la curiosità, la tragedia con la capacità di stupirsi.

Ne scaturisce un racconto corale in cui trovano spazio episodi semplici e profondamente umani: una cagnetta che anticipa l’arrivo degli aerei, il cibo condiviso nonostante la scarsità, la raccolta del vino dalle botti colpite dalle mitragliatrici, le avventure improvvisate tra macerie e campagne. Ricordi che non cancellano gli orrori della guerra, ma mostrano come la resilienza e l’istinto alla vita possano sopravvivere anche nelle circostanze più difficili.

Lo stile è diretto e spontaneo, vicino al linguaggio della memoria orale. Lucia Piazza lascia parlare i protagonisti, evitando toni retorici o giudizi storici. Il risultato è una narrazione autentica, capace di restituire emozioni, dettagli e sfumature che spesso sfuggono alle ricostruzioni tradizionali.

Più che un semplice libro di storia, Gli occhi innocenti della guerra è un’opera di conservazione della memoria collettiva. Un invito rivolto soprattutto alle nuove generazioni a guardare il passato da un’angolazione diversa, attraverso gli occhi di chi, pur vivendo tra bombe e privazioni, riusciva ancora a vedere nel mondo un luogo di scoperte e avventure.

In un’epoca in cui la guerra è tornata a occupare le cronache quotidiane, il libro di Lucia Piazza ricorda che dietro ogni conflitto esistono sempre vite comuni, famiglie e soprattutto bambini. Ed è forse proprio nella loro capacità di conservare speranza e umanità che si trova una delle lezioni più profonde di queste pagine.