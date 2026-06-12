I Muse, giganti del rock britannico, arrivano a Milano a novembre

Milano, 12 giu. (askanews) – I Muse, giganti del rock britannico e tra le più importanti band del XXI secolo, arrivano in Italia con il loro Muse – The Wow! Signal Europa Tour per due appuntamenti all’Unipol Dome di MILANO, venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026!

Dieci anni dopo il loro epocale Drones World Tour, che li aveva visti protagonisti in Italia per sei live all’Unipol Forum di Milano, ecco finalmente il momento che tutti i fan stavano aspettando: rivedere di nuovo la band britannica nelle arene indoor!

I biglietti saranno disponibili in anteprima per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 17 giugno. Scopri di più su www.priceless.com/music.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 18 giugno. Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 19 giugno su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.

Chi preordinerà il nuovo album dallo store ufficiale di Warner Music Italy potrà accedere in anticipo alla pre-sale dei biglietti del The Wow! Signal Europa Tour, attiva da mercoledì 17 giugno alle ore 10.00.

Virgin Radio è radio partner ufficiale dei live.

I Muse porteranno dal vivo i loro grandi successi che hanno caratterizzato la storia recente del rock e tutto l’universo del loro decimo e nuovo album “The Wow! Signal”, in uscita il 26 giugno.

Il titolo del progetto deriva da un famigerato evento interstellare ancora inspiegabile: un potente impulso radio di 72 secondi rilevato nel 1977 e proveniente dalla costellazione del Sagittario. L’astronomo che scoprì l’anomalia, cerchiò la sequenza ormai iconica “6EQUJ5” e scrisse “WOW!” sulla stampa accanto ad essa  dando il nome al segnale e consolidando il suo posto nella tradizione scientifica e nella cultura popolare.

L’uscita dell’album è stata anticipata dai singoli “Nightshift Superstar”, brano attualmente in radio e che fonde il caratteristico rock infuocato della band con la funky French house, intrecciando nel tutto anche ritmi disco trascinanti, sound orchestrali, chitarre e cori, l’imponente “Hexagons”, l’esplosivo “Cryogen” e “Be With You”, brano epico e pieno di speranza, accompagnato da un video cinematografico diretto da Nico Paolillo e interpretato da Ella Balinska (The Occupant, Resident Evil).