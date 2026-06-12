Musk oltre tre volte più ricco di Larry Page

Milano, 12 giu. (askanews) – Elon Musk vale oltre tre volte Larry Page, secondo uomo più ricco al mondo. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, la classifica aggiornata quotidianamente da Bloomberg alla chiusura di Wall Street, il patrimonio del fondatore di Tesla e SpaceX è salito a 971 miliardi di dollari.

Musk guida nettamente la graduatoria con un aumento giornaliero di 274 miliardi di dollari e un progresso da inizio anno di 351 miliardi. Alle sue spalle c’è Larry Page, cofondatore di Google, con 304 miliardi, seguito da Sergey Brin con 283 miliardi e da Jeff Bezos con 262 miliardi.

Quinta posizione per Larry Ellison, fondatore di Oracle, con 237 miliardi, nonostante un calo giornaliero di 16,6 miliardi e una flessione da inizio anno di 10,2 miliardi. Seguono Michael Dell con 211 miliardi, Mark Zuckerberg con 202 miliardi e Jensen Huang, numero uno di Nvidia, con 170 miliardi.

Nona posizione per Bernard Arnault, primo europeo nella classifica Bloomberg, con 166 miliardi di dollari, davanti a Jim Walton, decimo con 147 miliardi.

La top ten conferma il peso dominante della tecnologia statunitense tra i grandi patrimoni globali: otto dei primi dieci miliardari sono americani e quasi tutti legati al settore tech. Le eccezioni sono Arnault della casa di lusso francese Lvmh e Jim Walton della famiglia proprietaria del colosso della grande distribuzione Walmart.