Cinema, Giannini ricorda Troisi: “Era il Chaplin italiano”

Roma, 13 giu. (askanews) – “Massimo Troisi era una persona straordinaria, un genio del cinema, un grandissimo attore, un grandissimo amico”. Così l’attore Giancarlo Giannini, che questa sera riceverà il Premio Troisi al Marefestival a Salina.

Racconta un aneddoto, un incontro particolare, che ebbe con Troisi a Cannes. “Ci siamo incontrati una volta a Cannes, abbiamo cenato insieme, abbiamo parlato di molte cose. Lui mi disse che mi invidiava perché io riuscivo a cambiare personaggi, dialetti, facce, camminate. E mi disse: ‘A me tocca fare lo stesso personaggio’. Io risposi: ‘Magari facessi come te, fare sempre Troisi’. D’altronde anche Charlie Chaplin, aveva il suo cappello, il suo bastone. Era sempre lo stesso. Ecco io dissi a Massimo Troisi: ‘Tu sei come Chaplin, anzi tu per me sei Chaplin italiano'”, aggiunge Giannini.

“E’ stata una persona straordinaria – ha ribadito ricordando il protagonista del film ‘Il Postino’ – un genio del cinema. Aveva una capacità unica di comunicare con la gente, una capacità genuina, popolare. Soprattutto aveva una grande umanità, è questo che atticchisce e che ti fa amare”.