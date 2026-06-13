Fisco, Tajani: con noi mai patrimoniale, in manovra abbassare ancora Irpef

Roma, 13 giu. (askanews) – “Con noi non ci sarà mai la patrimoniale, lavotiamo perchè con la prossima manovra si possa abbassare ancora l’irpef fino a 60 mila euro. Stiamo lavorando per abbattere anche le tasse sulle tredicesime, stiamo valutando iniziative che possano ridurre la pressione fiscale puntando sugli investimenti privati. Ci sono 1750 miliardi di risparmio privato da investire in parte, a cominciare dai fondi degli ordini professionali, i fondi pensione che possono finanziare infrastrutture permettendo allo stato di investire in altri settori”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani a Cagliari per il congresso regionale del partito.