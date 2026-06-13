Milano, 10 giu. (askanews) – FreshMula annuncia il We have a dream summer tour, il suo primo tour – prodotto e organizzato da Trident Music – che lo vedrà protagonista nei principali festival italiani ed europei con nove date fino a settembre 2026. Tutte le info su www.tridentmusic.it. I biglietti sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/freshmulasummertour

Il tour, anticipato dalla data del 22 maggio al Mi Ami Festival di Segrate (MI), prenderà il via l’11 luglio al Let’s Festival di Castelnuovo di Sotto (PI), il 16 luglio al Montreux Jazz Festival in Svizzera, il 23 luglio al Sogliano Sonica di Sogliano al Rubicone (FC), il 24 luglio all’Entroterraneo Festival di Pontinvrea (SV), il 1° agosto al Light Blue Festival di Realmonte (AG), il 12 agosto al Jova Summer Party di Montesilvano (PE), il 27 agosto al Jazz:Re:Found di Cella Monte (AL) e a settembre a Poplar, Trento (data tbc).

Sul palco FreshMula porterà il suo universo sonoro e visivo che fonde rap, soul train e jazz in un live che si preannuncia come un’esperienza che reinterpreterà e darà una nuova dimensione all’estetica e ai valori che caratterizzano il suo progetto artistico. Il tour arriva in un momento importante per l’artista, che lo scorso 22 maggio ha pubblicato il singolo Sotto controllo (Numero Uno/Sony Music Italy), disponibile su tutte le piattaforme digitali (link). Lo scorso gennaio il rapper ha inoltre partecipato a COLORSxSTUDIOS – la piattaforma berlinese che ha scoperto e consacrato artisti come Billie Eilish, Doechii, Doja Cat, Jorja Smith e Ty Dolla Sign. Per l’occasione FreshMula si è esibito con la performance di Samuel L Jackson / We Have A Dream, diventando il quarto artista italiano di sempre a essere scelto dal format, dopo Nitro (2018), Yendry (2020) e Generic Animal (2021).

Sotto controllo, scritto dallo stesso FreshMula e co-scritto e prodotto da Zef e Odemosci con la co-produzione di Leonardo de Castilho e Giacomo Biondi, ha segnato l’inizio di un nuovo progetto discografico per l’artista. Il brano nasce come un atto di risveglio collettivo, un messaggio diretto alla sua generazione che parte da una lettura lucida del mondo contemporaneo. FreshMula traccia il perimetro di una realtà in cui il potere si concentra, le disuguaglianze si amplificano e il pensiero critico viene sistematicamente soffocato. Il videoclip, diretto dallo stesso FreshMula insieme a Marieme Soumare e Filippo Borgo, amplifica questo messaggio traducendolo in immagine con un’estetica che richiama gli anni ’30 e la tradizione visiva della Black culture. La strada diventa un palcoscenico di dignità collettiva in cui i pugni alzati verso il cielo, simbolo diretto del Black Power, e i guantoni da boxe incarnano la lotta di chi resiste a un mondo indifferente e la lucidità di chi legge il sistema senza subirlo.

Con un sound che fonde rap, soul e gospel, e un’estetica che omaggia antenati, attivisti e personaggi che hanno scritto la storia, FreshMula – nome d’arte di Omar Gueye- ha un’identità unica che affonda le radici nella black culture in una dimensione nuova e contemporanea. Eleganza, spiritualità e consapevolezza culturale convivono in un linguaggio musicale personale e riconoscibile che porta con sé un messaggio di libertà, integrazione e crescita. Durante il suo percorso musicale ha già collaborato con diversi artisti, tra cui: Tony Boy, 18k, Nitro, Dani Faiv e II Ghost. Dopo l’EP d’esordio KID (2022), nel 2025 ha pubblicato Diario di Bordo, confermando una visione artistica sempre più matura e definita. FreshMula costruisce immaginari, dirige visual e scolpisce identità sonore che partono dalla nicchia e arrivano dritto al globale.