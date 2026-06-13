Governo, Conte: mandare a casa Meloni, ha fatto il contrario degli annunci

Bologna, 13 giu. (askanews) – Bisogna mandare a casa Giorgia Meloni, perché una volta insediata a Palazzo Chigi ha dimostrato di fare “assolutamente il contrario di quello che aveva promesso”. E’ l’attacco del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervistato sul palco di “Repubblica delle Idee” a Bologna, che pure ha riconosciuto alla presidente del Consiglio meriti nella fase di avvio.

“Si è presentata in campagna elettorale dopo anni di opposizione, dimostrando oggettivamente una grande capacità comunicativa, idee molto chiare e grande coerenza – ha premesso Conte -. Bisogna riconoscere che anche il passaggio in Parlamento, all’inizio, è stato un passaggio con tanti spunti interessanti”.

“Però da allora, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, ha dimostrato di fare il contrario di quello che aveva promesso – ha proseguito il leader del M5s -. Ha dimostrato di essere disponibile a tantissime giravolte e soprattutto ha accumulato tantissimi fallimenti”.

“Fallimenti per quanto riguarda le politiche di crescita, dato che oggi ci ritroviamo con un debito più alto, alto deficit e una situazione economica peggiore – ha concluso Conte -. Quando invece il Paese cresceva ed era tra i primi in Europa per crescita, e nonostante i 209 miliardi che gli abbiamo lasciato sul vassoio d’argento”.