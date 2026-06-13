Luciano Ligabue: “Io a Sanremo da ospite? Mai dire mai”

Roma, 13 giu. (askanews) – Luciano Ligabue poco prima di salire sul palco dell’Olimpico per le celebrazioni per il trentennale di “Certe notti” con il tour “La notte di certe notti” ha incontrato la stampa annunciando che dopo un anno importante segnato da grandi risultati con un tour di trenta date e 452 mila spettatori totali nel 2027 non farà live in Italia, ma sarà impegnato con progetti all’estero. Sulla sua eventuale partecipazione a Sanremo da super ospite ha dichiarato: “Non credo, ne abbiamo già parlato altre volte. Sanremo è la più grande vetrina che ci sia in Italia, ma è sempre una cosa con il coltello tra i denti. E’ difficile fare musica lì perchè c’è troppa tensione, sembra sempre una questione di vita o di morte. Se dovessero invitarmi, valuterei se ci sono le condizioni per poterlo fare, al momento direi di no, ma mai dire mai”.Da settembre il gran finale del tour: 15 città e 15 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Unipol Dome, ultima data live di Ligabue per il 2026.