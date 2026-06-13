Marefestival, Cucinotta ricorda Troisi: “Massimo trasmetteva bellezza”

Roma, 13 giu. (askanews) – A Salina, nelle Isole Eolie, si festeggia il 15esimo compleanno del Marefestival, il Premio dedicato a Massimo Troisi, che proprio a Pollara girò il suo ultimo fil, “Il Postino”. Madrina dell’evento è Maria Grazia Cucinotta, che ha ricordato così l’attore scomparso nel 1994: “Massimo trasmetteva bellezza. Avere la possibilità ancora oggi di festeggiarlo e dedicare a lui un Premio – ha sottolineato – è una importante occasione per festeggiare il cinema e l’arte”.

Il cinema – ha detto Cucinotta – è prezioso, non soltanto perché porta emozioni e bellezza, ma anche perché regala opportunità. A me ha dato l’opportunità di cambiare vita”. “Massimo attraverso il film – ha ribadito Cucinotta – diceva che ‘la cultura, l’arte, l’uso delle parole, possono veramente cambiare la vita delle persone”.

Per ricevere il Premio Troisi, a Salina sono arrivati anche il maestro Giancarlo Giannini, gli attori Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Aurora Quattrocchi, Corinne Cléry, Vincenzo Ferrera, il regista Marco Risi, il sassofonista jazz Nat Minutoli, Gerardo Ferrara (controfigura de Il Postino).

L’edizione 2027 del Marefestival, ideato da Massimiliano Cavaleri, Patrizia Casale e Francesco Cappello, si terrà a Salina dal 18 al 20 giugno. “Questo compleanno non è un punto di arrivo – ha spiegato Cavaleri – segna un traguardo importante ma guarda al futuro”.