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Nba, James Harden arrestato per possesso illegale di arma da fuoco

| 13 Giugno 2026 22:31 | 0 commenti

Nba, James Harden arrestato per possesso illegale di arma da fuoco

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HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La stella dei Cleveland Cavaliers, James Harden è stato arrestato stamattina a Houston con l’accusa di porto abusivo di armi. Lo riporta Espn, che cita fonti delle forze dell’ordine. L’arresto del 36enne è avvenuto alle 3:41 del mattino, quando è stata rinvenuta una pistola sul sedile di un’auto di sua proprietà. Harden è stato successivamente rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 100 dollari.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

 

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