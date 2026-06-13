Padre Fortunato: la patria con la P maiuscola diventa ponte

Mantova, 13 giu. (askanews) – “Oggi la parola patria sembra prestarsi a strumentalizzazioni di vario genere. Allora credo che abbiamo bisogno di riandare alle nostre radici, per comprendere che alle nostre radici c’è una lingua, una lingua che arriva dal Cantico delle Creature: il Cantico delle Creature è l’espressione della fraternità, è l’espressione del dialogo. Allora solo se maturiamo dialogo e fraternità noi avremo una patria: una patria con la P maiuscola che diventa ponte. Solo così saremo italiani”. Lo ha detto padre Enzo Fortunato, direttore di piazza San Pietro, intervistato da askanews a Mantova alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Fondazione Symbola dedicato quest’anno al “patriottismo dolce”