Pride 2026, i Radicali per la prima volta non sfileranno:”clima inaccettabile”

Roma, 13 giu. (askanews) – “Per la prima volta parteciperemo ai Pride esclusivamente per la raccolta firme sulla nostra proposta di legge di iniziativa popolare per l’abolizione della cosiddetta tassa etica. In molti casi non sfileremo, perché riteniamo inaccettabile che manifestazioni nate per rivendicare libertà e uguaglianza diventino luoghi di esclusione. I Pride appartengono a tutti coloro che si battono per i diritti e contro le discriminazioni”. Lo annuncia il Segretario di Radicali Italiani Filippo Blengino.

“Di fronte a un Governo che alimenta sessuofobia e discriminazioni, ostacola l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole e blocca ogni avanzamento sui diritti delle persone LGBTQIA+ – dichiara Blegnino- assistere a dinamiche di chiusura e intolleranza all’interno di appuntamenti così importanti è un errore insopportabile. Chi pretende di monopolizzare tradisce lo spirito stesso dei movimenti di liberazione da cui queste manifestazioni sono nate, a partire dal F.U.O.R.I.” – conclude Blengino.