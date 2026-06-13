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Pro vita, Fontana: “Rimuovere ostacoli economici e sociali e rafforzare sostegni a maternità”

| 13 Giugno 2026 20:03 | 0 commenti

Pro vita, Fontana: “Rimuovere ostacoli economici e sociali e rafforzare sostegni a maternità”

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(Adnkronos) – È “essenziale rafforzare gli strumenti di sostegno alla maternità, attraverso misure che favoriscano l’occupazione stabile, la flessibilità organizzativa e la valorizzazione del ruolo genitoriale”. Lo ha affermato il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana nel messaggio inviato alla manifestazione nazionale ‘Scegliamo la Vita’ in corso a Roma.  

“Scegliere la vita – ha sottolineato Fontana – significa promuovere una cultura che si oppone alla logica della selezione e della marginalità e costruire una società capace di riconoscere in ogni condizione, anche in quella più difficile e dolorosa, un dono prezioso da accogliere e custodire. Questo – ha aggiunto – implica un impegno costante volto a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che spesso incidono sulle scelte individuali”. 

Il presidente della Camera ha inoltre sottolineato l’importanza di non lasciare indietro nessuno: bisogna “consolidare e rendere più capillare la rete dei servizi socio-sanitari, assicurando la presa in carico effettiva e la continuità assistenziale per alleviare il carico di cura che ancora grava in larga parte sulle famiglie”. 

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