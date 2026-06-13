“Quell’estate di 40 anni fa”, il libro sul film cult “Stand by me”

Roma, 13 giu. (askanews) – Arriva in tutte le librerie fisiche e digitali, Quell’estate di 40 anni fa. Curiosità, interviste e aneddoti sul film cult “Stand By Me”, esordio letterario di Sacha Lunatici, edito da De Nigris Editore.

A quarant’anni dall’uscita di Stand By Me – Ricordo di un’estate, il volume ripercorre la nascita, il successo e l’eredità emotiva del film diretto da Rob Reiner, tratto dal racconto The Body di Stephen King. Un viaggio tra cinema, memoria, amicizia, adolescenza e perdita dell’innocenza, attraverso curiosità, retroscena, aneddoti, materiali di approfondimento e testimonianze.

Il libro è impreziosito dalla prefazione di Gianni Canova e raccoglie interviste esclusive agli sceneggiatori Bruce A. Evans e Raynold Gideon, candidati all’Oscar per la sceneggiatura del film, alla storica casting director Jane Jenkins, figura centrale nella scelta del cast che avrebbe reso immortali i quattro protagonisti Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman e Jerry O’Connell, e ai doppiatori italiani Massimiliano Alto, Corrado Conforti e Francesco Pezzulli.

Accanto alle interviste, il volume ospita anche contributi speciali – Chiara Francini, Pino Strabioli, Cristina Donadio, Paolo Camilli, Michelangelo Tommaso, Claudio Guerrini, Massimiliano Vado, Angela Prudenzi – che restituiscono il legame personale, culturale ed emotivo nato intorno a un film diventato molto più di un cult generazionale.

Stand By Me non è soltanto il racconto di quattro ragazzi in cammino lungo i binari, alla ricerca del corpo di un coetaneo scomparso. È il ritratto di un’età irripetibile, quella in cui l’amicizia sembra poter salvare tutto e in cui, quasi senza accorgersene, si lascia per sempre l’infanzia. Un film piccolo solo in apparenza, capace di attraversare il tempo e di parlare ancora oggi a spettatori di età diverse.

Con uno stile narrativo e documentato, Sacha Lunatici accompagna il lettore dentro la storia del film: dall’origine letteraria nel racconto di Stephen King alla scrittura della sceneggiatura, dalla costruzione del cast alla lavorazione, fino alla colonna sonora, all’eredità lasciata da River Phoenix e al posto speciale che Stand By Me continua a occupare nell’immaginario collettivo.

“Ho scritto questo libro perché Stand By Me non è mai stato, per me, soltanto un film da ricordare. È uno di quei racconti che cambiano con noi: da ragazzi ci riconosciamo nell’avventura, da adulti nella malinconia di ciò che non torna più. A quarant’anni dalla sua uscita, mi interessava capire perché quel viaggio lungo i binari continui ancora a parlarci con tanta forza. Forse perché tutti, in qualche modo, abbiamo avuto un’estate dopo la quale non siamo stati più gli stessi. Ringrazio Armando De Nigris e Maria Antonietta Mormile per la fiducia e per aver creduto in questo progetto” dichiara Sacha Lunatici.

“Quell’estate di 40 anni fa” è un omaggio a un film che ha saputo trasformare una piccola storia di provincia in un racconto universale sull’amicizia, sulla paura di crescere e sulla potenza dei ricordi.

Un libro pensato per chi ha amato Stand By Me, per chi lo ha scoperto in televisione, in videocassetta o in streaming, e per chi vuole tornare a quella estate lontana in cui quattro ragazzi partirono alla ricerca di un corpo e finirono per trovare qualcosa di molto più grande: la consapevolezza che certi amici, certi giorni e certe emozioni non si dimenticano mai.