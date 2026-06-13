Roma, Dybala “Non so ancora quale sarà il mio futuro. Rinnovo? Possibile”

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – “Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese e, per rispetto nei confronti del club, non parlerò del mio futuro. Non ho ancora deciso, non so cosa succederà, quindi non posso dire nulla”. Quello di Paulo Dybala non è il classico dribbling alle domande dei giornalisti, ma sono le dichiarazioni di un giocatore che, in scadenza di contratto, davvero non sa ancora cosa farà nella prossima stagione.

In Argentina e ai microfoni di Espn, l’attaccante della Roma non esclude nessuna ipotesi tra rinnovo in giallorosso, trasferimento al Boca Juniors e, perchè no, un ritorno all’Instituto di Cordoba, il club nel quale è calcisticamente cresciuto prima di trasferirsi nell’estate del 2012 al Palermo. “Rinnovo con la Roma? Sè possibile, tutto è possibile nel calcio. Nel corso della mia carriera – dice l’ex Juventus, campione del mondo nel 2022 con l’Albiceleste – ho vissuto molte situazioni in cui pensavo che sarebbe successa una cosa e poi è successo qualcos’altro. È così che funziona; il calcio riserva sempre delle sorprese. Boca? Vedremo. Tutti i club sono un’opzione, anche l’Instituto”.

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