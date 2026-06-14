Editoria, Schlein: normale premier che attacca fiera libri invece che neofascisti?

Roma, 14 giu. (askanews) – “Mi chiedo se sia normale che una presidente del consiglio che non ha trovato il tempo per esprimere la sua piena solidarietà ai lavoratori Electrolux trovi il tempo per commentare le scelte delle fiere di libri, o ieri davanti a una manifestazione a braccia tese dove il capo dei neofascisti ha detto che sono pronti ad assaltare il parlamento lei non ha detto una parola e stamattina attacca l’antifascismo, mi chiedo se sia normale”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Repubblica delle Idee.

“la costituzione è antifascista, il fascismo è messo al bando, è reato”, ha aggiunto.