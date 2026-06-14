La musica cubana torna in Italia con il Grupo Compay Segundo

Milano, 14 giu. (askanews) – Dopo il successo dell’Italian Theatre Tour 2026, terminato a marzo, il Grupo Compay Segundo, l’ensemble cubano che continua a portare sui palcoscenici di tutto il mondo il patrimonio musicale del leggendario Compay Segundo con membri fondatori del Buena Vista Social Club, torna in Italia con il Vívelo international tour, una tournée di 14 imperdibili date.

A oltre vent’anni dalla scomparsa di Compay Segundo, avvenuta nel 2003, la sua eredità artistica e il suo inconfondibile “son” – autentica quintessenza della musica cubana – continuano a vivere attraverso il Grupo Compay Segundo, formato da nove elementi, che ne custodisce e diffonde il repertorio sotto la guida del figlio Salvador Repilado Labrada, direttore artistico e contrabbassista del gruppo, nonché testimone diretto dell’esperienza del BUENA VISTA SOCIAL CLUB.

La formazione attuale, oltre a Salvador Repilado Labrada e Hugo Garzón Bargalló, storica voce e maracas dal 1997, comprende Nilso Arias Fernández (seconda voce e chitarra), Rafael Inciarte Rodríguez (direzione musicale e cori), Haskell Armenteros Pons (clarinetto e cori), Rafael Inciarte Cordero (clarinetto basso), Rafael Dairon Mejias Chang (percussioni e cori), Omar Perez Rodríguez (chitarra) e Yoel Matos Rodriguez (armónico).

Nato come Máximo Francisco Repilado Muñoz nel 1907 a Siboney, nei pressi di Santiago de Cuba, Compay Segundo è stato una delle figure più influenti della musica cubana.

«La musica cubana ha sempre avuto un posto d’onore in Italia, dove il successo di artisti come Compay Segundo e del Buena Vista Social Club ha lasciato un segno profondo nel pubblico italiano fin dagli anni ’90. Questa tournée non fa che confermare il grande affetto che gli italiani continuano a nutrire per la nostra musica: veniamo accolti come custodi di un suono senza tempo, capaci di far rivivere sul palco la tradizione cubana, in un perfetto equilibrio tra memoria e presente. – afferma Salvador Repilado Labrada – L’eredità di mio padre, Compay Segundo, è la cosa più preziosa che ho nella vita. Per me non rappresenta un peso, ma una missione che nasce dall’amore. Sono cresciuto ascoltando la sua voce, il suo armónico e il suo inconfondibile “tumbao”. Custodire la sua opera significa, in qualche modo, mantenerlo vivo nella mia quotidianità, continuando a dialogare con lui attraverso la musica».

Il tour prende il nome da “Vívelo” (2022), il quarto album del Grupo Compay Segundo, registrato insieme ad alcuni dei migliori musicisti della scena contemporanea cubana. Il disco è considerato un brillante ritorno alle sonorità più autentiche dell’isola, con otto brani originali scritti da Salvador Repilado Labrada insieme a Maikel Dinza, tra i talenti emergenti più interessanti della nuova generazione cubana. Questo lavoro segna una svolta decisiva nel percorso artistico del gruppo: un progetto profondamente personale, capace di custodire l’eredità di Compay Segundo e, al tempo stesso, di proiettare “Vívelo” nel presente, coniugando tradizione e modernità. Il Grupo Compay Segundo non è un semplice omaggio alla memoria di Compay Segundo ma una formazione viva, attuale e brillante. Tra clarinetti, tres, chitarre, percussioni e le trascinanti voci santiagueras, la band mantiene intatta l’anima di una musica senza tempo, dando vita a uno spettacolo coinvolgente e ricco di energia.

Queste le date del tour estivo del Grupo Compay Segundo:

28 luglio 2026 – Giulianova (Teramo) | Piazza Buozzi

30 luglio 2026 – Ancona | Piazza Cavour

31 luglio 2026 – Napoli | Nabilah

1 agosto 2026 – Termoli (Campobasso) | Teatro Verde

3 agosto 2026 – Riccione (Rimini) | Piazzale Roma

4 agosto 2026 – Lignano Sabbiadoro (Udine) | Arena Alpe Adria

5 agosto 2026 – San Vincenzo (Livorno) | Anfiteatro del Porto

6 agosto 2026 – Arenzano (Genova) | Villa Figoli

8 agosto 2026 – Monteroduni (Isernia) | Castello Pignatelli

9 agosto 2026 – Diamante (Cosenza) | Teatro dei Ruderi

10 agosto 2026 – Giovinazzo (Bari) | Levante Arena

11 agosto 2026 – Vasto (Chieti) | Arena Ennio Morricone

13 agosto 2026 – Gardone Riviera (Brescia) | Anfiteatro del Vittoriale

14 agosto 2026 – Bard | Forte di Bard