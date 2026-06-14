Marefestival Premio Troisi, cala sipario su edizione 2026. Numeri record

Roma, 14 giu. (askanews) – Cala il sipario, a Salina, sul Marefestival Premio Troisi, che quest’anno ha spento 15 candeline. Un compleanno speciale per la manifestazione, che guarda al futuro con un bilancio più che positivo. Quindici anni di storia, 120 i grandi nomi del Cinema premiati, 800 ospiti, 38.000 mila spettatori e anche quest’anno ha registrato la presenza di oltre 60 giornalisti sull’Isola dove è stato girato Il Postino.

Un importante appuntamento culturale con premiazioni, interviste, proiezioni, focus su temi d’attualità ed eventi collaterali che hanno fatto di Salina la capitale del Cinema.

Maria Grazia Cucinotta, madrina della manifestazione e protagonista de Il Postino ha ricordato il profondo legame con Salina e con il grande artista napoletano: “Sono passati trentadue anni dalla prima volta che ho messo piede su quest’isola per girare Il Postino. Salina mi ha fatto sentire subito a casa e mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno. Per questo continuare a festeggiare Massimo Troisi attraverso questo premio è così importante. Massimo aveva capito che la cultura e la bellezza possono davvero cambiare la vita delle persone. Era questo il cuore del film e continua ancora oggi a emozionare intere generazioni”.

Ospiti della quindicesima edizione il Maestro Giancarlo Giannini, gli attori Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Aurora Quattrocchi, Corinne Cléry, Vincenzo Ferrera, il comico Vincenzo De Lucia, il regista Marco Risi, Maria Grazia Cucinotta (madrina fin dalla prima edizione), il sassofonista jazz Nat Minutoli, Gerardo Ferrara (controfigura de Il Postino) che è arrivato sul red carpet con la bicicletta protagonista del film.

Uno dei momenti più iconici ha visto sul palco per la prima volta tutti insieme i protagonisti italiani di 007 con Giancarlo Giannini, Maria Grazia Cuccinotta e l’ormai italianizzata, Corinne Clery.

“Quindici anni rappresentano un traguardo importante per il Marefestival, ma soprattutto un punto di partenza – ha dichiarato il direttore artistico Cavaleri – In questi anni la manifestazione è cresciuta conquistando una propria identità; oggi guardiamo al futuro. Abbiamo già individuato le date della prossima edizione che si svolgerà dal 18 al 20 giugno 2027 in accordo con il Taormina Film Fest affinché il Marefestival si svolga subito dopo la storica rassegna taorminese”.