Precipitano per 100 metri sul Pasubio, morti due giovani alpinisti

(Adnkronos) – Due alpinisti ventenni sono morti sul Monte Pasubio oggi verso le 12, nella zona del Sojo d’Uderle nel lato vicentino. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Un terzo compagno di cordata è invece rimasto illeso. Sulla zona imperversano difficili condizioni meteo che rendono complicato il recupero delle salme e del terzo escursionista per l’elicottero del Soccorso alpino di Trento.