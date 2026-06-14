Putin chiama Trump per fargli gli auguri di buon compleanno

Roma, 14 giu. (askanews) – Conversazione telefonica oggi tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass, che cita il consigliere del Cremlino, Yury Ushakov, Putin “si è congratulato” con Trump facendogli gli auguri per il suo 80º compleanno.

Putin e Trump hanno discusso delle relazioni bilaterali tra le due potenze internazionali e della situazione globale, secondo quanto ha riferito il consigliere del numero uno del Cremlino.

“Non si è trattato unicamente di uno scambio di convenevoli”, ha chiarito Ushakov. I due leader hanno infatti anche discusso del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, su cui da giorni si ipotizza di una imminente firma.

Anche lo scorso anno Putin aveva telefonato a Trump per il suo compleanno. Questa è stata la prima conversazione tra i due leader da circa un mese e mezzo, secondo l’agenzia russa in precedenza si erano sentiti il 29 aprile in occasione di un cessate il fuoco in occasione della celebrazione del “Giorno della vittoria” in Russia.