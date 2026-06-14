Ucraina, Zelensky telefona a Trump per fargli gli auguri

Roma, 14 giu. (askanews) – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha telefonata al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per fargli gli auguri in occasione del suo compleanno. Lo riporta il Kiev Indipendent, secondo cui la telefonata è durata oltre mezz’ora e i due hanno anche discusso del conflitto con la Russia e delle prospettive per una intesa che metta fine all’ostilità.

Il colloquio è avvenuto alla vigilia del G7 organizzato dalla Francia al quale Zelensky parteciperà a una sessione di lavoro e al quale, da martedì, è atteso anche Trump.