X
<
>

Ucraina, Zelensky telefona a Trump per fargli gli auguri

| 14 Giugno 2026 17:39 | 0 commenti

1 minuto per la lettura

Roma, 14 giu. (askanews) – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha telefonata al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per fargli gli auguri in occasione del suo compleanno. Lo riporta il Kiev Indipendent, secondo cui la telefonata è durata oltre mezz’ora e i due hanno anche discusso del conflitto con la Russia e delle prospettive per una intesa che metta fine all’ostilità.

Il colloquio è avvenuto alla vigilia del G7 organizzato dalla Francia al quale Zelensky parteciperà a una sessione di lavoro e al quale, da martedì, è atteso anche Trump.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA