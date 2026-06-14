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Zverev ‘punge’ Sinner e Alcaraz: “Non ho bisogno di comprare yacht o Ferrari…”

| 14 Giugno 2026 21:01 | 0 commenti

Zverev ‘punge’ Sinner e Alcaraz: “Non ho bisogno di comprare yacht o Ferrari…”

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(Adnkronos) –
Alexander Zverev ‘punge’ Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il tennista tedesco è reduce dal primo trionfo Slam della carriera, avendo vinto il Roland Garros 2026 battendo Flavio Cobolli nella finale di Parigi, e oggi, domenica 14 giugno, ha parlato in un’intervista lanciando una frecciata all’azzurro e allo spagnolo. 

Non ho bisogno della perfezione nella mia vita quotidiana, né mi definisco attraverso simboli di status”, ha raccontato Zverev in un’intervista concessa a Esquire, “non ho bisogno di superyacht né di venti Ferrari. Per me, la vera felicità è molto più semplice: giocare a golf nel pomeriggio e poi tornare a casa dai miei cani. Questo mi dà molto di più di qualsiasi lusso materiale”. 

Il riferimento, nemmeno troppo velato, è allo yacht da circa sei milioni acquistato da Alcaraz nei mesi scorsi e alle Ferrari comprate da Sinner. 

 

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