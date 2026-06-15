A Roma 4 giorni di festa per celebrare gli 80 anni della Vespa

ROMA (ITALPRESS) – Roma Capitale si prepara a diventare il palcoscenico della più grande celebrazione nella storia di un mito. Dal 25 al 28 giugno 2026, la città, che patrocina l’evento, ospiterà Vespa Roma 2026 – 80 years of an icon, quattro giorni di festa, di eventi aperti al pubblico, dedicati agli ottanta anni di un simbolo mondiale di libertà, stile e gioia di vivere.

Roma, che meglio di ogni altro luogo, ha accolto l’anima elegante e cosmopolita di Vespa, aspetta appassionati da tutto il mondo, migliaia di Vespisti arriveranno da tutti i continenti.

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma: “Gli 80 anni di Vespa saranno una grande festa popolare per Roma. Celebriamo un’icona italiana conosciuta e amata in tutto il mondo, capace di attraversare generazioni mantenendo intatto il proprio fascino. Vespa racconta una parte importante della nostra storia, della nostra cultura e della capacità italiana di innovare senza perdere la propria identità. Roma, che ha contribuito a renderla un mito attraverso il cinema e la cultura, è orgogliosa di ospitare questa straordinaria celebrazione: siamo felici di accogliere nella nostra città migliaia di Vespisti provenienti da ogni parte del mondo per celebrare insieme questo importante anniversario, in un clima di condivisione, passione e amicizia”. Matteo Colaninno, Presidente Esecutivo del Gruppo Piaggio: “E’ la più grande celebrazione nella storia di Vespa. E, proprio per questo, abbiamo scelto Roma, la Capitale d’Italia. Vespa nasce nel ’46 con la Repubblica: in 80 anni ha attraversato epoche, stili di vita e generazioni. Una strada che si intreccia in modo indissolubile con la storia dell’Italia: le difficoltà e le speranze del dopo guerra, la rinascita degli anni ’50 e ’60, la crescita economica e la mobilità, fino agli ultimi decenni che hanno visto il fenomeno Vespa espandersi in tutto il mondo. Oggi siamo all’alba dei 20 milioni di veicoli che animano e colorano le strade di metropoli e città di tutti i continenti.

Vespa conserva da sempre un legame speciale con l’Italia e la Città Eterna, celebrato dal cinema e dalle arti che hanno contribuito a renderla un’icona del Made in Italy e dello stile di vita italiano. Voglio quindi ringraziare sentitamente il Sindaco di Roma, On. Roberto Gualtieri, che ha voluto ospitare questo grande evento che animerà la Capitale per quattro giorni con decine di migliaia di appassionati vespisti in arrivo da tutto il mondo”.

Il cuore di VESPA ROMA 2026 – 80 YEARS OF AN ICON, saranno il Foro Italico e lo Stadio dei Marmi che, per l’occasione, saranno trasformati nel Vespa Village. Qui Vespa accoglierà tutti gli amanti del marchio, per raccontare la sua storia e il suo futuro, con la parata dei modelli storici e di quelli più preziosi, accanto alla gamma attuale, oltre alle collezioni lifestyle e le mille opportunità di merchandising nello store dedicato. Ma soprattutto con decine di migliaia di storie di appassionati provenienti da tutto il mondo. Col patrocinio del Comune di Roma, saranno quattro giornate aperte a tutti – perchè Vespa è patrimonio di tutti – che saranno caratterizzate da un palinsesto ricco di eventi, contenuti, sorprese e attività.

Il Palco Centrale al Village accoglierà ospiti e momenti di spettacolo a ciclo continuo. L’animazione, la musica e il divertimento saranno garantiti da Radio Deejay e i suoi talent.

Ovviamente saranno protagonisti i Vespisti, con le loro Vespa di ogni epoca e modello, e i Vespa Club, attesi da 60 nazioni, ma tutti gli amanti di Vespa sono invitati alla festa, per condividere il loro amore e la loro passione per il marchio.

Il programma: giovedì 25 giugno alle ore 13 il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale del Vespa Village segneranno l’inizio della festa. Seguiranno le presentazioni della Moneta Celebrativa – emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – e la cerimonia di annullo filatelico di Poste Italiane. Si aprirà la Mostra Fotografica “80 Anni di Vespa” che, curata dal maestro Giacomo Bretzel, celebrerà attraverso foto e alcuni pezzi unici, l’evoluzione stilistica del brand e il suo impatto culturale e sociale. L’animazione di Radio Deejay con musica dal vivo, l’esibizione showcase di Ditonellapiaga dalle ore 21 e, a seguire, Dj Molella fino alla chiusura, segneranno la serata di una prima emozionante giornata.

Venerdì 26 Dalle ore 10 il Vespa Village sarà in piena attività grazie alle iniziative di Vespa e dei partner. Saranno protagonisti i Vespa Club con il Campionato Europeo Vespa Rally e il campionato Mondiale di Gimkana. Sul palco di Radio Deejay si alterneranno artisti e animazione per tutto il giorno e alla sera, dalle 19:00, ci saranno performance live che si chiuderanno con il DJ set di Wad, fino alle ore 23:30.

Sabato 27 Si terrà l’evento più atteso, la Grande Parata: in mattinata migliaia di Vespa di ogni epoca e modello sfileranno per le vie di Roma, toccando i punti iconici della città. Sarà una festa di colori che attraverserà Roma, un momento spettacolare, come mai si è visto nella storia di Vespa. La Caccia al Tesoro al Village e le premiazioni del Vespa World Club dei campionati Sport e Turismo segneranno il pomeriggio e la serata del sabato. Domenica 28 Il Concorso di Eleganza, come da tradizione, sarà uno dei momenti più spettacolari di tutto il programma, con la sfilata dei modelli Vespa più rari e preziosi. La chiusura ufficiale del Village, alle 15, segnerà la fine delle celebrazioni. Come sempre l’animazione di Radio Deejay coprirà tutta la giornata fino alle premiazioni e poi alla chiusura, quando migliaia di Vespisti riprenderanno la via di casa.

– Foto ufficio stampa Piaggio Group –

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