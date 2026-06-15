Caffi (GBC Italia): al MASE confermata capacità di fare sistema

Roma, 15 giu. (askanews) – Nel contesto dell’evento “Metodologie e strumenti a supporto della decarbonizzazione e della circolarità in edilizia”, promosso da MASE insieme a ENEA e GBC Italia, sono stati presentati i risultati delle attività di ricerca e degli studi condotti nell’ambito del progetto INDICATE. Marco Caffi, Direttore di GBC Italia, ha richiamato il lavoro svolto insieme ai partner Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Bergamo, Harpaceas ed ENEA, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e filiera per l’analisi delle emissioni di carbonio incorporate e lo sviluppo di strumenti operativi a supporto della transizione sostenibile del settore edilizio.”Per Green Building Council Italia, la giornata di oggi è stata di grande rilevanza. Insieme ai partner del progetto INDICATE – Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Bergamo, ENEA e Harpaceas – abbiamo presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica i risultati di uno studio sulle emissioni di carbonio incorporate negli edifici lungo l’intero ciclo di vita. La condivisione del lavoro conferma la capacità di collaborazione tra istituzioni e filiera, dalla raccolta e analisi dei dati sul Global Warming Potential fino allo sviluppo di strumenti operativi per il settore. Ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con istituzioni e industria per accelerare la transizione verso una maggiore sostenibilità del costruito.”