Carburanti, Pichetto: taglio accise eccezionale, stop quando finirà emergenza

Roma, 15 giu. (askanews) – Quelle “sulle accise sono operazioni eccezionali da farsi per emergenza. Il venir meno dell’emergenza deve far venire meno l’intervento, già ieri i prezzi sono scesi sotto i due euro. Anche perchè dobbiamo ragionare con il bilancio italiano”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento all’iniziativa ‘Da Fermi al futuro: dialoghi sull’energia nucleare sostenibile’.

Il ministro ha poi aggiutno: “Sulla sicurezza nazionale rispetto agli stoccaggi siamo tranquilli, abbiamo iniziato a stoccare prima della guerra”.