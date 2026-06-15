Gaudiello (MASE): CAM ed efficienza energetica

Roma, 15 giu. (askanews) – Durante l’evento “Metodologie e strumenti a supporto della decarbonizzazione e della circolarità in edilizia”, promosso da MASE, ENEA e GBC Italia, il confronto ha evidenziato il ruolo crescente di strumenti normativi e metodologici nel percorso di transizione del settore delle costruzioni. In questo contesto, Ilde Gaudiello, Dirigente della Divisione II Efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche della DG DEE del MASE, ha evidenziato il valore di un approccio integrato tra sostenibilità dei materiali ed efficienza energetica.”L’evento che è stato organizzato è particolarmente interessante perché richiama un’attività fortemente innovativa del Ministero. Abbiamo già approvato da tempo i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel settore dell’edilizia, uno strumento che rappresenta una spinta decisiva verso l’evoluzione di prodotti e materiali sostenibili. Questa misura si ricollega, come strumento attuativo, a un quadro normativo che sarà presto innovato anche attraverso il recepimento delle direttive europee sull’efficienza energetica e sulle prestazioni degli edifici. In questo senso, la sfida che il Ministero vuole cogliere è proprio quella di operare un recepimento capace di riordinare la materia in una visione nuova e innovativa. L’obiettivo è ridefinire anche gli strumenti incentivanti, così da inserire l’Italia in una traiettoria proficua per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione.”