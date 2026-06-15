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Iran, Meloni: fondamentale la riapertura di Hormuz

| 15 Giugno 2026 13:09 | 0 commenti

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Milano, 15 giu. (askanews) – Con la premier giapponese Sanae Takaichi “abbiamo espresso soddisfazione per l’annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione. Una sintonia confermata anche dall’adesione del Giappone al comunicato congiunto che è stato diramato da Italia Regno Unito, Germania e Francia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa in occasione della visita di Takaichi.

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