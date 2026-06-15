Meloni accoglie premier giapponese a Roma: l’abbraccio con Sanae Takaichi

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a villa Pamphilj la premier del Giappone Sanae Takaichi, in visita a Roma nell’ambito di una missione europea prima del G7, al via oggi, lunedì 15 giugno, a Evian.

L’accordo Usa-Iran e la fase 2 per la riapertura dello stretto di Hormuz ma anche economia, spazio e difesa saranno i temi al centro del bilaterale. Un incontro che permetterà di fare il punto sulle intese concordate dalle due premier nel corso della missione di Meloni a Tokyo del 16 gennaio scorso e di individuare ulteriori iniziative di collaborazione da promuovere in vista del vertice G20 di dicembre.

L’incontro permetterà di fare il punto sulle intese concordate dalle due premier nel corso della missione di Meloni a Tokyo del 16 gennaio scorso e di individuare ulteriori iniziative di collaborazione da promuovere in vista del vertice G20 di dicembre. “Sono lieta di aver accolto oggi a Villa Pamphilj l’amica Sanae Takaichi, Primo Ministro del Giappone” ha scritto sui social Giorgia Meloni, postando il video dell’abbraccio con cui ha accolto la premier giapponese a villa Pamphilj.