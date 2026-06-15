Milano, Morelli (Lega): a primarie Lega voterò per Salvini sindaco

Milano, 15 giu. (askanews) – Alle “primarie” della Lega per individuare il candidato del centrodestra a sindaco di Milano “io voterò convintamente Matteo Salvini”. Lo dice Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché senatore milanese della Lega, intervistato da Milano Quotidiano, spiegando che “dai nostri gazebo uscirà il nostro nome da portare al tavolo con gli alleati”. Da cui dovrà uscire rapidamente il nome, prima dell’estate “se il centrodestra vuole vincere”.

“Poi vedremo se ci saranno le primarie del Centrodestra, ma non penso proprio. Fratelli d’Italia ha già dato la sua indicazione a favore di Maurizio Lupi, Forza Italia in questi giorni ha fatto un’apertura a un civico o politico e penso che in questi giorni anche loro potranno avanzare il loro nome. Io sabato voto Salvini perché è il segretario della Lega ed è anche milanese, poi se sarà disponibile a candidarsi dipende da lui. Ma mi sembra una cosa ovvia e giusta”.