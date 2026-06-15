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Roma, 15 giu. (askanews) – Questo il calendario e le classifiche del Mondiale di calcio:
GRUPPO A:
11/06 Messico-Sudafrica 2-0
12/06 Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1
18/06 (Atlanta): Repubblica Ceca-Sudafrica ore 18
18/06 (Guadalajara): Messico-Corea del Sud ore 03
25/06 (Monterrey): Sudafrica-Corea del Sud ore 03
25/06 (Città del Messico): Repubblica Ceca-Messico ore 03
CLASSIFICA: Messico, Corea del Sud 3, Sudafrica, Rep.Ceca 0
GRUPPO B
12/06 Canada-Bosnia 1-1
13/06 Qatar-Svizzera 1-1
18/06 (Los Angeles): Svizzera-Bosnia ed Erzegovina ore 21
19/06 (Vancouver): Canada-Qatar ore 00
24/06 (Vancouver): Svizzera-Canada ore 21
24/06 (Seattle): Bosnia ed Erzegovina-Qatar ore 21
CLASSIFICA: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera 1
GRUPPO C
14/06 Brasile-Marocco 1-1
14/06 Haiti-Scozia 0-1
20/06 (Boston): Scozia-Marocco ore 00
20/06 (Philadelphia): Brasile-Haiti ore 03
25/06 (Atlanta): Marocco-Haiti ore 00
25/06 (Miami): Scozia-Brasile ore 00
CLASSIFICA: Scozia 3, Brasile, Marocco 1 Haiti 0
GRUPPO D
13/06 Usa-Paraguay 4-1
14/06 Australia-Turchia 2-0
19/06 (Seattle): USA-Australia ore 21
19/06 (San Francisco): Turchia-Paraguay ore 06
26/06 (Los Angeles): Turchia-USA ore 04
26/06 (San Francisco): Paraguay-Australia ore 04
CLASSIFICA: USA, Australia 3, Paraguay, Turchia 0
GRUPPO E
14/06 Germania-Curaçao 7-1
14/06 Costa d’Avorio-Ecuador 1-0
20/06 (Toronto): Germania-Costa d’Avorio ore 22
21/06 (Kansas City): Ecuador-Curaçao ore 02
25/06 (Philadelphia): Curaçao-Costa d’Avorio ore 22
25/06 (New York): Ecuador-Germania ore 22
CLASSIFICA: Germania, Costa d’Avorio 3, Curaçao, Ecuador 0
GRUPPO F
14/06 Olanda-Giappone 2-2
15/06 Svezia-Tunisia 5-1
20/06 (Houston): Olanda-Svezia ore 19
20/06 (Monterrey): Giappone-Tunisia ore 06
26/06 (Kansas City): Tunisia-Olanda ore 01
26/06 (Dallas): Giappone-Svezia ore 01
CLASSIFICA: Svezia 3, Olanda, Giappone 1, Tunisia 0
GRUPPO G
15/06 Belgio-Egitto 1-1
16/06 (Los Angeles): Iran-Nuova Zelanda ore 03
21/06 (Los Angeles): Belgio-Iran ore 21
22/06 (Vancouver): Nuova Zelanda-Egitto ore 03
27/06 (Vancouver): Nuova Zelanda-Belgio ore 05
27/06 (Seattle): Egitto-Iran ore 05
CLASSIFICA: Belgio, Egitto 1, Iran, Nuova Zelanda 0
GRUPPO H
15/06 Spagna-Capo Verde 0-0
16/06 (Miami): Arabia Saudita-Uruguay ore 00
21/06 (Atlanta): Spagna-Arabia Saudita ore 18
22/06 (Miami): Uruguay-Capo Verde ore 00
27/06 (Houston): Capo Verde-Arabia Saudita ore 02
27/06 (Guadalajara): Uruguay-Spagna ore 02
CLASSIFICA: Spagna, Capo Verde 1, Arabia Saudita, Uruguay
GRUPPO I
16/06 (New York): Francia-Senegal ore 21
16/06 (New York): Iraq-Norvegia ore 00
22/06 (Philadelphia): Francia-Iraq ore 17
22/06 (Boston): Senegal-Norvegia ore 03
26/06 (Boston): Norvegia-Francia ore 03
26/06 (Boston): Senegal-Iraq ore 01
CLASSIFICA: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
GRUPPO J
17/06 (Dallas): Argentina-Algeria ore 03
17/06 (Vancouver): Austria-Giordania ore 06
22/06 (New York): Argentina-Austria ore 21
22/06 (Los Angeles): Algeria-Giordania ore 03
27/06 (Dallas): Argentina-Giordania ore 22
27/06 (Seattle): Algeria-Austria ore 04
CLASSIFICA: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
GRUPPO K
17/06 (Boston): Portogallo-RD Congo ore 19
21/06 (Los Angeles): Portogallo-Uzbekistan ore 03
21/06 (New York): RD Congo-Colombia ore 21
26/06 (Miami): Portogallo-Colombia ore 21
26/06 (Dallas): RD Congo-Uzbekistan ore 03
CLASSIFICA: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia
GRUPPO L
17/06 (New York): Inghilterra-Croazia ore 22
17/06 (Houston): Ghana-Panama ore 01
22/06 (Los Angeles): Inghilterra-Ghana ore 03
22/06 (Boston): Croazia-Panama ore 01
26/06 (Miami): Inghilterra-Panama ore 21
26/06 (Seattle): Croazia-Ghana ore 04
CLASSIFICA: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
SEDICESIMI DI FINALE (Accedono le prime due classificate di ogni gruppo più le 8 migliori terze)
28/06 (New York): 1A-2B ore 21
28/06 (Boston): 1C-2D ore 03
29/06 (Los Angeles): 1D-2C ore 03
29/06 (Dallas): 1B-2A ore 21
30/06 (Miami): 1E-2F ore 21
30/06 (Seattle): 1G-2H ore 03
01/07 (Houston): 1F-2E ore 03
01/07 (Vancouver): 1H-2G ore 21
02/07 (Philadelphia): 1I-2J ore 21
02/07 (Atlanta): 1K-2L ore 03
03/07 (San Francisco): 1J-2I ore 03
03/07 (Kansas City): 1L-2K ore 21
OTTAVI DI FINALE
04/07 (New York): V1A-2B vs V1C-2D ore 21
04/07 (Los Angeles): V1D-2C vs V1B-2A ore 03
05/07 (Miami): V1E-2F vs V1G-2H ore 21
05/07 (Dallas): V1F-2E vs V1H-2G ore 03
06/07 (Boston): V1I-2J vs V1K-2L ore 21
06/07 (Seattle): V1J-2I vs V1L-2K ore 03
07/07 (Houston): ultimo ottavo ore 21
07/07 (Atlanta): ultimo ottavo ore 03
QUARTI DI FINALE
09/07 (New York): Quarto di finale 1 ore 21
09/07 (Los Angeles): Quarto di finale 2 ore 03
10/07 (Dallas): Quarto di finale 3 ore 21
10/07 (Miami): Quarto di finale 4 ore 03
SEMIFINALI
14/07 (Atlanta): Semifinale 1 ore 21
14/07 (New York): Semifinale 2 ore 03
FINALE 3° POSTO
18/07 (Miami): Finale 3° posto ore 21
FINALE MONDIALE
19/07 (New York): Finale Mondiali 2026 ore 21
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