Petrolio accentua cali, Wti sotto 80 dollari prima volta da oltre 3 mesi

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Roma, 15 giu. (askanews) – Mentre nel pomeriggio i rialzi delle Borse si smorzano in Europa, parallelamente i cali del petrolio continuano energici, anzi si rafforzano, al punto che il barile di West Texas Intermediate si riporta per la prima volta da oltre tre mesi sotto la soglia psicologica degli 80 dollari. Il greggio di qualità “texana” cala del 5,88% a 79,89 dollari, sui minimi dal 3 marzo; nel frattempo il Barile di Brent, il petrolio di riferimento del mare del Nord cala del 5,54% 82,49 dollari.
La forte correzioni al ribasso dell’oro nero era iniziata venerdì, con il riaccendersi delle speranze sull’accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alle ostilità. E’ ripartita stamattina dopo gli ultimi sviluppi, nella speranza di una riapertura per la fine della settimana dei traffici nello stretto di Hormuz.
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