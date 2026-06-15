Sinner n°1 del ranking Atp per la 76^ settimana, Cobolli stabile al 10° posto

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha completato la 76esima settimana da numero 1 del mondo in carriera. Il fuoriclasse altoatesino, in attesa di rientrare a Wimbledon dopo la sofferta eliminazione al secondo turno del Roland Garros, guida la classifica Atp sempre davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al tedesco Alexander Zverev, trionfatore a Parigi in finale su Flavio Cobolli, stabile in decima piazza. Un solo cambiamento nella top 10: il russo Daniil Medvedev scavalca al settimo posto il serbo Novak Djokovic, ottavo.

Otto i top 100 azzurri nel ranking: risalgono di un gradino Lorenzo Musetti, 15esimo, e Luciano Darderi, 17esimo, ma il movimento più significativo lo ha compiuto Mattia Bellucci, che ha guadagnato quattro posizioni grazie al quarto di finale a Stoccarda, il suo primo sull’erba. Il lombardo è ora 74esimo. Best ranking di Federico Cinà (n. 181, +4) grazie alla semifinale al Challenger di Bratislava, debutta in top 300 Filippo Romano (298, +57), semifinalista al Challenger di Ilkley.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 13.500 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 9.960 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 7.190 (–)

4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.390 (–)

5. Ben Shelton (Usa) 4.070 (–)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.060 (–)

7. Daniil Medvedev (Rus) 3.760 (+1)

8. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (-1)

9. Taylor Fritz (Usa) 3.635 (–)

10. Flavio Cobolli (Ita) 3.540 (–)

Così gli altri italiani:

15. Lorenzo Musetti 2.315 (+1)

17. Luciano Darderi 2.300 (+1)

34. Matteo Arnaldi 1.336 (–)

49. Matteo Berrettini 985 (-1)

65. Lorenzo Sonego 855 (+1)

74. Mattia Bellucci 777 (+4)

124. Francesco Maestrelli 496 (+2)

132. Stefano Travaglia 462 (+2)

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).