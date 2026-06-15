Terza vittoria dell’Italvolley in VNL, Stati Uniti piegati al tie-break

OTTAWA (CANADA) (ITALPRESS) – Una bella Italia si regala la terza vittoria nella Volleyball Nations League e il momentaneo quarto posto nella classifica generale. Gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi, alla The Arena at TD Place, nell’ultimo incontro della Pool 1, hanno superato gli Stati Uniti al termine di un match lungo e spettacolare terminato 3-2 (25-18, 15-25, 25-19, 18-25, 15-10). Miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti, 68% in attacco, 2 muri e 3 ace. La Nazionale ha offerto, dopo quella con la Turchia, un’altra importante prestazione contro una formazione di assoluto valore. L’Italia ha fatto suo questo importante match, dando vita a una gara che ha divertito il pubblico presente a Ottawa. “Una partita importantissima – ribadisce il ct De Giorgi – In VNL contano prima il numero di vittorie e poi i punti, quindi aver portato a casa un successo al tie-break con gli Stati Uniti è molto importante. Abbiamo vinto una partita contro una squadra indubbiamente forte e questo significa molto”.

“In questa settimana di partite abbiamo assistito a una crescita generale delle squadre medio-forti, perché giocano una buona pallavolo con tanta intensità. Per primeggiare, quindi, occorre qualità nel fare le cose. Dal punto di vista tecnico devo dire che i ragazzi sono stati bravi, perché questa prima pool è stata in costante crescita per prestazioni e qualità”, conclude De Giorgi.

Così Luca Porro, schiacciatore di Modena Volley: “È stata la partita che ci aspettavamo, cioè lunga e combattuta. Loro sono una squadra molto forte e fisica, ci hanno messo in difficoltà a un certo punto del match, soprattutto con la battuta, grazie a un servizio molto efficace. Siamo stati bravi noi a rimanere lì con la testa e a chiudere bene al tie-break. La chiave del successo è stata soprattutto la testa e la capacità di rimanere concentrati, soprattutto in ricezione”.

Gli azzurri, dunque, tornano a casa dalla prima week di VNL con un bilancio di tre vittorie (Germania, Turchia e Stati Uniti) e una sola sconfitta, arrivata nel match d’esordio contro la Francia di Giani. Quella contro gli States è stata inoltre la 52esima affermazione dei tricolori su 93 incontri disputati contro la nazionale a stelle e strisce.

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