Centrosinistra, leader al lavoro su due piazze per il programma

Roma, 16 giu. (askanews) – “Al lavoro. Per cambiare l’Italia.

Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto!”. In un post sui social sui loro profili personali Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si mostrano insieme seduti ad un tavolo in un locale, presumibilmente a Roma, per annunciare che nelle due date di luglio ci saranno due eventi.

In seguito verrà spiegato che si tratterà di manifestazioni in piazza (a quanto si apprende una sarà al Nord e l’altra al Sud) per incontrare i cittadini e individuare le priorità del programma della coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni politiche. Viene spiegato anche che i quattro leader si incontrano spesso e si sentono costantemente ma questa foto insieme rende “pubblica” l’unità della coalizione in vista della preparazione del programma elettorale.