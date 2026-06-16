Export, Tajani “Obiettivo 700 miliardi entro il 2027, il Sud cresce più del Nord”

BARI (ITALPRESS) – “Le notizie sono molto positive. Vogliamo arrivare entro la fine del 2027 a 700 miliardi di export. L’Italia è il quinto esportatore mondiale e stiamo per raggiungere il quarto posto. Anche il Sud cresce più del Nord: per quanto riguarda le esportazioni siamo a circa +11%. Questo significa che ci sono grandi potenzialità”. Lo ha affermato questa mattina a Bari il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento ‘Obiettivo Export: Imprese e Territori del Sud Italia Verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026’, in corso oggi in Fiera del Levante.

“Il piano d’azione del Governo – ha aggiunto – punta a esplorare, oltre al mercato americano e a quello europeo, anche mercati extraeuropei, grazie agli accordi con il Mercosur, con l’India e con il Messico. Vogliamo fare in modo che le nostre imprese possano continuare a internazionalizzarsi, a esportare e a far conoscere meglio i loro prodotti nel mondo per far stare meglio i nostri cittadini. L’export sta diventando sempre più un volano per la nostra economia: siamo a circa il 40% del Pil. Per questo tutte le nostre iniziative puntano a far crescere le nostre imprese oltre i confini nazionali, con il sostegno totale delle nostre ambasciate e dei nostri consolati, affinché nessuna impresa italiana all’estero si senta mai sola”.

-Foto xa2/Italpress-

(ITALPRESS).