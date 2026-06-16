G7, playlist di Macron per i leader. Per Meloni ‘Felicità’ di Al Bano e Romina

Evian, 16 giu. (askanews) – Una canzone per ogni leader, una vera e propria playlist dedicata a ciascuno dei suoi colleghi arrivati a Evian per il G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato sui social le immagini del benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di governo di ieri sera e per ogni clip ha scelto con cura una musica di sottofondo.

Per Donald Trump ha optato per ‘Love is a long road’ di Tom Petty mentre per Giorgia Meloni ha scelto ‘Felicità’ di Al Bano e Romina. Per il cancelliere tedesco Friedrich Merz il brano è ‘Lieblingsmensch’ (che significa ‘persona preferita’) di Namika mentre per la giapponese Sanae Takaichi la preferenza è ricaduta su ‘Arigato’ dei Nxnja Beats, e per il canadese Mark Carney ‘J’irai où tu iras’ (Andrò dove andrai tu) di Celine Dion.

A chiudere la speciale playlist ‘The world is not enough’ dei Garbage, colonna sonora di James Bond, con cui ha omaggiato il premier britannico Keir Starmer, e ‘L’inno alla gioia’ per i vertici dell’Ue Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo.