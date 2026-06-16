Hunziker a ‘Zelig’ e Canalis a ‘Tu sì que vales’, Mediaset scalda i motori

(Adnkronos) –

Michelle Hunziker è pronta a prendere il timone di ‘Zelig’ insieme ad Ale & Franz. Secondo quanto apprende l’Adnkronos è questa una delle novità che verranno svelate nella presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione. La conduttrice, reduce dal successo di ‘Super Karaoke’, si cimenterà con il duo comico nella conduzione di uno dei marchi storici dell’intrattenimento Mediaset (quest’anno ha compiuto 30 anni), prendendo il testimone da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che hanno guidato in coppia le ultime edizioni.

In attesa di capire quando verranno svelati i palinsesti della prossima stagione a Cologno Monzese (si parla insistentemente della sera dell’8 luglio ma la data non è ancora confermata), iniziano a circolare diverse anticipazioni e indiscrezioni.

Tra queste c’è quella, anticipata da Giuseppe Candela su ‘Chi’, che riguarda uno dei titoli più forti del sabato sera di Canale 5. ‘Tú sí que vales’ tornerà da fine settembre con Elisabetta Canalis alla conduzione, chiamata a prendere il posto di Giulia Stabile, impegnata nel tour mondiale della star spagnola Rosalía. Per la Canalis si tratta di un ritorno in scena dopo un periodo lontano dalla tv italiana: negli ultimi due anni è apparsa solo in una puntata di ‘GialappaShow’ con il Mago Forest, ha partecipato come concorrente al game show di Enrico Papi ‘Tilt – Tieni il tempo’ e ha avuto un ruolo nel film ‘Come far litigare mamma e papà’.

Canalis sarà affiancata nella conduzione e nel dietro le quinte da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre la giuria resterà invariata con Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la giurata del popolo Sabrina Ferilli.