“La tempesta silenziosa”: 300 luoghi al tramonto leggendo Dostoevskij

Roma, 16 giu. (askanews) – Mercoledì 17 giugno alle ore 20.47, ora esatta del tramonto, 300 luoghi daranno vita a “La Tempesta silenziosa”, il progetto di Alessandro Baricco sostenuto dall’Assessorato alla cultura, per leggere insieme lo stesso libro, alla stessa ora, in un rito di partecipazione collettiva che non ha precedenti nella storia nazionale. I 300 luoghi, che si sono uniti spontaneamente alle 7 location principali, sono stati accompagnati in ogni aspetto tecnico e logistico per rendere possibile ogni piccola tempesta. Ognuno di questi spazi rappresenta la risposta delle romane e dei romani al grande innesco di Alessandro Baricco.

Le prenotazioni alle prime sei location principali sono andate subito oltre ogni aspettativa convincendo l’Assessorato alla Cultura a individuare un ulteriore luogo istituzionale, portando a sette il numero dei luoghi simbolo di Roma Capitale coinvolti: allo Stadio Palatino, Ara Pacis, Villa Torlonia, Mattatoio di Testaccio, Teatro dell’Opera di Roma e piazza del Campidoglio, si è aggiunto in ultimo la Casa del Jazz.

Alessandro Baricco mercoledì sarà presente allo Stadio Palatino e leggerà le prime pagine di “Le notti bianche” di Fedor Dostoevskij, poi ciascuno sarà libero di proseguire la lettura secondo il proprio passo, ma tutti guidati da un tappeto sonoro. Sarà poi l’attrice Isabella Ragonese a concludere la lettura dal palco, mentre si diffonderà la musica dal dj-set a chiudere la serata. Tutto ciò che avverrà al Palatino verrà condiviso con un link in streaming per tutte le location, facendo di Roma un solo grande teatro: 300 luoghi, migliaia di persone che ascolteranno e parteciperanno a un gesto potente, forte come la pace.

Data la straordinaria partecipazione della città sono state stampate 25.000 copie del libro che è stato distribuito gratuitamente ai partecipanti, anche grazie all’Istituzione Biblioteche di Roma, che ha messo a disposizione veri e propri punti di presidio nei tanti Municipi.

Questa mattina Alessandro Baricco ha voluto incontrare alcune delle tantissime persone che hanno dato vita alle 300 “piccole tempeste” in città, consegnando le copie del libro necessarie per la lettura di domani.



L’entusiasmo e la risposta di Roma sono la celebrazione di una convinzione profonda: leggere è il gesto mite per eccellenza, un gesto gentile e pacifico. Ma quando lo si esercita in comunità è possibile vivere e generare una tempesta di grande intensità, silenziosa, quasi invisibile, ma dotata di una rara forza. Oggi più che mai preziosa e necessaria.

“In queste ore ci arrivano ancora richieste di poter partecipare e stiamo cercando di guidare le persone nell’aggregazione presso i luoghi, che sono centinaia, che hanno aderito spontaneamente, visto che gli altri spazi istituzionali sono sold out. Questa è la risposta della città, delle persone, alla voglia di esserci, di partecipare e di fare insieme una cosa semplice come leggere, rendere collettivo un gesto individuale. Il merito di questa iniziativa va restituito tutto alle romane e ai romani, che hanno compreso lo spirito della nostra proposta e vogliono con un rito comune, da svolgere in spazi pubblici e non, dedicarsi una serata di consapevolezza e benessere”, ha dichiarato Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria.

Più la tempesta cresce, più mi viene in mente la prima riga del libro di Dostoevskij: “Era una notte meravigliosa, una di quelle notti che possono esistere solo quando siamo giovani”, ha affermato Alessandro Baricco.

La Tempesta Silenziosa aprirà ufficialmente la stagione di eventi estivi dello Stadio Palatino che proseguirà con Letterature – Festival Internazionale di Roma, dal 19 al 21 giugno.



L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo, l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Fondazione Mattatoio, la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, i Municipi. Con il sostegno di SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori. Media Partner RAI RADIO 3.

