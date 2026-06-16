Moige, premio a Discovery Italia per “E’ nato l’amore”

Roma, 16 giu. – Discovery Italia riceve il Premio Moige 2026 per il programma “È nato l’amore”, riconoscimento assegnato nell’ambito della XIX edizione di “Un anno di zapping e di streaming”, l’osservatorio del Movimento Italiano Genitori che ogni anno seleziona e valorizza i contenuti televisivi e digitali capaci di promuovere messaggi positivi, educativi e rispettosi della persona. Il programma è stato premiato per la sua capacità di raccontare con autenticità e sensibilità il percorso che porta alla nascita di una nuova famiglia, offrendo uno sguardo umano e profondo sulle emozioni, le speranze e le sfide che accompagnano l’arrivo di un figlio. Un racconto che mette al centro la vita, gli affetti e il valore delle relazioni, contribuendo a diffondere una cultura della responsabilità, della cura e dell’accoglienza. Ambientato all’interno di una delle più importanti strutture sanitarie della Capitale specializzate nella maternità e nella nascita, il programma accompagna gli spettatori nelle corsie, nelle sale parto e nei reparti dedicati alle famiglie, raccontando il lavoro quotidiano di medici, ostetriche, infermieri e operatori sanitari impegnati in uno dei momenti più significativi della vita delle persone. Attraverso storie vere e testimonianze dirette, “È nato l’amore” restituisce il valore sociale della maternità e della genitorialità, offrendo una narrazione positiva e autentica della famiglia contemporanea.”Ricevere questo premio rappresenta per noi una grande emozione perché riconosce il valore di un racconto che mette al centro la vita e le persone , ha dichiarato Donatella Possemato, protagonista del programma e Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulla Vita e la Natalità. Ogni nascita è una storia unica che parla di speranza, coraggio e futuro. Attraverso questo programma abbiamo voluto mostrare la straordinaria umanità che accompagna l’arrivo di un bambino e il lavoro silenzioso di chi ogni giorno sostiene le famiglie. Raccontare la nascita di una famiglia significa raccontare il futuro del Paese”.Il riconoscimento conferma il valore di una produzione capace di coniugare qualità editoriale, servizio pubblico e attenzione ai temi della famiglia e della natalità, offrendo al pubblico un racconto lontano dagli stereotipi e vicino alla realtà quotidiana di migliaia di genitori.La premiazione si è svolta presso la Camera dei Deputati nell’ambito della XIX edizione di “Un anno di zapping e di streaming”, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della comunicazione, delle emittenti televisive e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori e delle famiglie.