Nations Award di Taormina, Castellitto e Mastronardi tra gli ospiti

Roma, 16 giu. (askanews) – I Nations Award di Taormina compiono vent’anni e il parterre di ospiti spazierà dal cinema al mondo dell’archeologia e dell’architettura accendendo i riflettori su talenti ed eccellenze. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, a Taormina, protagonisti saranno Sergio Castellitto, Alessandra Mastronardi, Michele Morrone e l’attrice di origine turca Ozge Ozpirincci, nota per il ruolo di Bahar nella serie di successo.

La forza di una donna tra gli artisti che riceveranno il prestigioso riconoscimento; il “re” degli archeologi egiziani Zahi Hawass, celebre egittologo di fama mondiale e Ministro delle Antichità in Egitto, apprezzato per le importanti scoperte su Tutankhamon e i numerosi documentari, l’architetto Mario Cucinella, uno delle più illustri firme contemporanee (scuola di Renzo Piano), punto di riferimento per l’architettura “ecologica” e fondatore dello studio MCS a Parigi, ha guidato la transizione verso edifici ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale.

“Abbiamo scelto di raccontare il cinema attraverso sfumature diverse – spiega il presidente e organizzatore della manifestazione Michel Curatolo – a cominciare da Sergio Castellitto, uno degli attori, registi e sceneggiatori più autorevoli del grande e piccolo schermo, protagonista di pellicole indimenticabili che hanno segnato la storia cinematografica italiana, pluripremiato e amato da un pubblico eterogeneo, grazie alla sua versatilità artistica. Alessandra Mastronardi, che si è saputa distinguere in commedie e ruoli drammatici, particolarmente stimata sia da critica che dagli spettatori. Michele Morrone, che noi tutti ricordiamo per l’intensa interpretazione del boss Massimo Torricelli in 365 giorni e nei sequel. Infine Ozge Ozpirincci, nata a Istanbul, ha studiato negli Usa e adesso è considerata una delle attrici più importanti del cinema turco. Nelle prossime settimane annunceremo anche gli ospiti internazionali che festeggeranno

con noi il Ventennale del Premio”.

“Anche in questa ventesima edizione i Nations Award approfondiranno tematiche d’attualità nel salotto talk dedicato alla sostenibilità ambientale Thinking Green – conclude Curatolo – all’NH Hotel esperti, rappresentanti istituzionali e autorità si confronteranno in una serie di dibattiti e incontri alla presenza dei premiati”.

I Nations Award – Thinking Green, la cui direzione artistica è curata da Marco Fallanca – si svolgono sotto l’alto patrocinio del Senato della Repubblica e Regione Siciliana, con il patrocinio e il sostegno di Regione Siciliana, ARS e Parco Archeologico di Naxos; con il patrocinio del Comune di Taormina, Città Metropolitana di Messina, Fondazione Taormina, Università degli Studi di Messina, Ordine degli Architetti, Fondazione Architetti nel Mediterraneo Messina, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Ordine degli Ingegneri, Consiglio Notarile di Messina, Barcellona, Patti e Mistretta, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina e Tourism Bureau Messina.