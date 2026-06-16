Petrolio, anche il Brent torna sotto 80 dollari, minimo da oltre 3 mesi

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Roma, 16 giu. (askanews) – Anche il barile di Brent, il petrolio di riferimento del mare del Nord cala sotto la soglia psicologica degli 80 dollari, per la prima volta da oltre 3 mesi a questa parte. Nel pomeriggio il greggio più utilizzato in Europa si attesta in ribasso del 3,94% a 79,89 dollari. Il tutto mentre per la terza sessione consecutiva proseguono forti le flessioni dell’oro nero, a seguito dell’accordo di tregua Usa-Iran. A New York il barile di West Texas Intermediate cade del 4,58% a 77,05 dollari.
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