Prosegue il tour estivo di Irene Grandi “Fiera di Me 2026”

Roma, 16 giu. (askanews) – Irene Grandi prosegue la sua estate musicale aggiungendo alcune nuove date al già ricco calendario del tour estivo “Fiera di Me 2026” che la sta portando in giro per i festival italiani, in un rinnovato abbraccio con il proprio pubblico.

Ecco le date confermate: 20 giugno Carbonia (Su) in Piazza Roma, 25 giugno Rieti (Piazza Mazzini), 27 giugno (Capalbio, Grosseto) al Teatro del Leccio; 28 giugno Carrara in Piazza Matteotti per Carrara Estate; 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole (FI); 13 luglio Isola del Liri (Frosinone) in Piazza Ss. Triade; il 15 luglio in Piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure (SV); 25 luglio in Piazza Marconi a Patti (ME), il 15 agosto a Montesilvano (PE) al Teatro del Mare; il 17 agosto: Villamare, Vibonati (SA) in Piazza Don Giuseppe Maria Paci; il 19 agosto Benetutti (SS) in Piazza Santa Croce e il 13 settembre Marconia di Pisticci (MT) in Piazza della Vittoria.

La dimensione live è quella che Irene preferisce, grazie a un repertorio che pochi artisti possono vantare, con grandi successi che accompagnano un immaginario nel quale i fan si riconoscono, e i brani del suo ultimo album “Oro e Rosa,” del quale è stata stampata a grande richiesta dai fan la versione in formato cd (andata esaurita in pochi giorni) con un inedito, “Ti Saluto”, bonus track presente solo in questa pubblicazione.

Per il “Fiera di Me tour 2026” Irene Grandi ha anche scelto di far aprire alcuni dei suoi concerti da giovani e talentuose cantanti; un modo per restituire un’opportunità a una generazione nuova, simile a quella che ebbe lei agli inizi della carriera.

Gli opening saranno: 25, 27, 28 giugno e 8 luglio: Jole (con cui Irene ha un rapporto speciale, tanto da accettare di duettare nel brano “Blu profondo”, presente nell’album di esordio di questa giovane artista); 13 luglio: Dettalele; 15 agosto Alma; 25 luglio Papiro.

Sul palco, insieme ad Irene, una band di cinque straordinari musicisti: Max Frignani (chitarra); Piero Spitilli (basso);

Fabrizio Morganti (batteria); Marco Sabiu o Jacopo Carlini (tastiere); Titta Nesti (corista e polistrumentista).

(Credits photo Luca Brunetti)