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Reggio Calabria, la DIA confisca beni per un valore di 6 milioni alla cosca Barbaro di Platì

| 16 Giugno 2026 19:16 | 0 commenti

Reggio Calabria, la DIA confisca beni per un valore di 6 milioni alla cosca Barbaro di Platì

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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che dispone l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni – per un valore complessivo stimato in circa 6 milioni di euroriconducibili a un soggetto ritenuto apicale della cosca Barbaro di Platì, su proposta a firma congiunta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.

– Foto di repertorio DIA –

(ITALPRESS).

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