Toy Story 5 viaggia con Intercity, svelato il nuovo treno dedicato al film

ROMA (ITALPRESS) – Un treno Intercity di Trenitalia (Gruppo FS), con una grafica speciale dedicata a Toy Story 5 – il nuovo film Disney e Pixar nelle sale italiane da giovedì 18 giugno – ha fatto oggi il suo ingresso nella stazione di Roma Termini per trasformare il viaggio dei più piccoli e delle loro famiglie in un’avventura animata. Ad inaugurare il treno con le iconiche immagini di Woody, Buzz e Jessie, il Direttore Operations Intercity Trenitalia Francesca Serra e il Responsabile Product Marketing Trenitalia Massimiliano Astrologo. L’evento ha visto la partecipazione delle voci italiane dei protagonisti, tra cui Katia Follesa, Federico Basso, Ilaria Stagni, Gianluca Gazzoli e Sal Da Vinci. Presenti, tra gli altri, anche il produttore esecutivo e Pixar Animation Studios Chief Creative Officer Pete Docter e la produttrice Lindsey Collins.

“Come Intercity è l’ottavo film che abbiamo il piacere di supportare, soprattutto perchè abbiamo una fortissima condivisione di valori con Disney – ha detto Astrologo -. Intercity è un prodotto per le famiglie e nelle prossime settimane avremo l’Area Family, nella vettura 3, dedicata a questa partnership. Crediamo che iniziative di questo tipo consentano di avvicinare sempre di più le famiglie al treno, accompagnando il tutto con offerte dedicate a questo segmento”.

Nelle prossime settimane, i treni Intercity ed Eurocity di Trenitalia accoglieranno a bordo una speciale Area Family dedicata a Toy Story 5, con grafiche ispirate ai protagonisti del film e spazi personalizzati, arricchiti da giochi illustrati sui tavolini e pensati per intrattenere i bambini durante il viaggio. Anche sugli Intercity Notte l’esperienza sarà a tema: i più piccoli riceveranno una speciale box contenente giochi e sorprese dedicate a Toy Story 5.

“L’Intercity conta oggi oltre 124 collegamenti, 100 diurni e 24 notturni – le parole di Francesca Serra -. Entro il 30 giugno arriveranno tutti i 36 nuovi treni previsti dal Pnrr, che saranno utilizzati prevalentemente sulle direttrici del Centro-Sud. Domenica è partito il primo treno a doppia composizione Roma-Sicilia diurna. Sul servizio notte, che considero strategico, invito tutti a provarlo: si parte la sera e ci si ritrova la mattina a Palermo o Siracusa. E’ un servizio molto apprezzato dalle famiglie e dal segmento leisure. Tra le novità dei nuovi treni ci saranno anche l’Area Kids e l’Area Family”.

– foto Gruppo FS –

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