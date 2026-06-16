UniCredit, Ops Commerzbank a premio per la prima volta: oggi si chiude

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Milano, 16 giu. (askanews) – UniCredit scatta in Borsa nell’ultimo giorno di adesioni all’Ops su Commerzbank, portando per la prima volta l’offerta a premio dall’avvio lo scorso 5 maggio, nonostante il Governo tedesco abbia ribadito la sua contrarietà all’operazione. Il titolo del gruppo guidato da Andrea Orcel, a metà seduta, guadagna il 4,1% a 77,66 euro, mentre le azioni della banca tedesca scambiano a 36,52 euro (+0,8%). Ai valori correnti l’Ops, che prevede un concambio di 0,485 azioni, valorizza quindi Commerzbank 37,66 euro, pari a un premio del 3% circa.
La prima parte dell’Ops termina oggi a mezzanotte (poi ci saranno altre due settimane supplementari come previsto dalla normativa tedesca, dal 20 giugno al 3 luglio), ma già oggi pomeriggio è atteso l’ultimo aggiornamento quotidiano sull’andamento delle adesioni delle ore 14 (ieri all’11,91%). I dati definitivi si conosceranno venerdì.
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